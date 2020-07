Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Radtrainings der Kreisverkehrswachten Vaihingen/Enz, Ludwigsburg und Böblingenin Kooperation mit dem Polizeipräsidium Ludwigsburg - Anmeldungen noch möglich!

Bild-Infos

Download

Ludwigsburg (ots)

Aufgrund der Corona-Pandemie kann seit den Schulschließungen im März bis zum Schuljahresende keine praktische Radfahrausbildung in den Grundschulen stattfinden. Dies bedeutet, dass für 239 Schulklassen der Klassenstufe 4 in den Landkreisen Ludwigsburg und Böblingen die Radfahrausbildung ausfallen bzw. abgebrochen werden musste.

Bei den Verkehrsunfällen mit Beteiligung von Fahrradfahrenden war beim Polizeipräsidium Ludwigsburg 2019 eine leichte Zunahme auf 810 (805) Unfälle zu verzeichnen (Landkreis Ludwigsburg 469 (436), Landkreis Böblingen 341 (369)). Bei 104 (107) Unfällen waren Kinder im Alter von 6 bis 13 Jahren betroffen.

"Uns liegt die Sicherheit der Kinder sehr am Herzen, jedes verletzte Kind ist eines zu viel. Daher möchten wir den Kindern auch während der Corona-Pandemie eine Vorbereitung auf die sichere Teilnahme am Straßenverkehr ermöglichen. Mit dieser Aktion möchten wir gemeinsam mit den Kreisverkehrswachten Böblingen, Ludwigsburg und Vaihingen/Enz einen Beitrag für mehr Sicherheit der Kinder leisten", so Kriminalrätin Ute Scholpp, Präventionsleiterin beim Polizeipräsidium Ludwigsburg.

Um den Ausfall der praktischen Radfahrausbildung zumindest teilweise zu kompensieren, entwickelten die Kreisverkehrswachten Böblingen, Ludwigsburg und Vaihingen/Enz in enger Kooperation mit dem Polizeipräsidium Ludwigsburg innerhalb kürzester Zeit das Konzept der aktuell angebotenen "Radfahrtrainings".

Im Zeitraum vom 29.06.2020 bis zum 31.07.2020 werden jeden Wochentag an zwei Terminen von 13:30 - 15:00 Uhr und 15:30 - 17:00 Uhr jeweils max. acht Kindern von zwei Polizeibeamt*innen für die sichere Teilnahme am Straßenverkehr geschult. Insgesamt können so innerhalb des 5-wöchigen Zeitraums Trainingskapazitäten für bis zu 1600 Kinder geschaffen werden.

Die vor Ort befindlichen Begleitpersonen der Kinder können ebenfalls von den Inhalten profitieren, sich aus ausgelegten Präventionsbroschüren informieren und mit Mitarbeitenden des Präventionsreferates ins Gespräch kommen.

Die Einladung zu diesen Trainings wurde von den Kreisverkehrswachten über die Schulen an die betroffenen Eltern derjenigen Viertklässler, die ihre Radfahrausbildung nicht mehr absolvieren konnten, übersandt.

Bei den Veranstaltungen wird auf konsequente Einhaltung der Vorgaben zum Infektionsschutz geachtet. So besteht während der Einweisung und Begrüßung Maskenpflicht.

Erfreulicherweise wird das Angebot sehr gut angenommen, bislang wurden 950 Kinder angemeldet. Es gibt noch freie Plätze in Böblingen, Sindelfingen und Vaihingen/Enz! Die Veranstaltungen auf dem Trainingsgelände Ludwigsburg bei der Hirschbergschule in Eglosheim (Foto) sind schon ausgebucht)

Interessierte Eltern, deren Kind vom Ausfall oder Abbruch der Radfahrausbildung betroffen ist, dürfen dieses gerne werktags zwischen 8 und 16 Uhr telefonisch beim Referat Prävention anmelden:

Landkreis Böblingen: 07031/13-2610 Landkreis Ludwigsburg: Tel. 07141/18-8001

Die Trainings werden auf diesen zentralen Plätzen durchgeführt:

- Böblingen: Trainingsgelände Murkenbachschulzentrum Hallenbad/Schönaicher Straße

- Sindelfingen: Trainingsgelände Sommerhofenpark Sommerhofenpark/Teufelslochweg

- Vaihingen/Enz: Verkehrsübungsplatz, Walter-de-Pay-Straße 28

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell