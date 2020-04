Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Rauschgift sichergestellt

Bei einer Kontrolle fand die Polizei am Montag ein größere Menge Rauschgift in Geislingen.

Ulm (ots)

Mitarbeiter des Ordnungsamtes Geislingen sahen gegen 21.30 Uhr drei Personen in der Bahnhofstraße laufen. Sie kontrollierten die Drei. Einer der drei Männer, ein 22-Jähriger, ging weiter und warf eine Plastiktüte über einen Zaun und kam dann zurück. Eine herbeigerufene Polizeistreife überprüfte die Örtlichkeit. Bei der Kontrolle fanden die Polizisten die Tüte. In dieser befanden sich knapp 45 Gramm Marihuana. Die Polizisten durchsuchten die drei Männer. Bei einem 28-Jährigen fanden sie etwa 67 Gramm Marihuana. Die waren bereits in mehrere Plastiktüten abgepackt. Bei dem Dritten, ein 23-Jähriger, fanden die Beamten noch 400 Euro vermeintliches Dealergeld. Die Polizei beschlagnahmte die Drogen und das Bargeld. Bei der Durchsuchung der Wohnung des 28-Jährigen fanden die Polizisten noch eine Feinwaage und Drogenutensilien. Die drei Männer müssen sich nun wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

+++++++ 0742177

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell