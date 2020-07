Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Radfahrer schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Mit lebensgefährlichen Verletzungen musste am Dienstagmorgen ein 48-jähriger Radfahrer nach einem Verkehrsunfall in Leonberg von einem Rettungshubschrauber in eine Stuttgarter Klinik geflogen und dort notoperiert werden. Gegen 08:05 Uhr war ein 89-jähriger Autofahrer mit seinem Skoda auf der Römerstraße in Richtung Poststraße unterwegs und wollte am dortigen Kreisverkehr nach rechts abbiegen. Zur gleichen Zeit überquerte der Radfahrer vom Gehweg kommend die Poststraße. Beim Abbiegen beschleunigte der Skoda aus noch ungeklärter Ursache und der querende Radfahrer wurde erfasst und überrollt. Bei einem Ausweichversuch geriet der 89-Jährige mit seinem Wagen auf die linke Fahrbahnseite und stießt mit dem entgegenkommenden VW Kleinbus eines 61Jährigen zusammen, der bereits angehalten hatte. Der 89-Jährige wurde mit einem Schock ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des VW blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 46.000 Euro. Sie mussten abgeschleppt werden. Für die weiteren Ermittlungen hat die Polizei auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Stuttgart einen Sachverständigen hinzugezogen. Mögliche Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion, Tel. 0711 6869-0, zu melden.

