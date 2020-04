Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Weiterhin Geschwindigkeitsüberwachung in Bad Pyrmont

Bad Pyrmont (ots)

Am Freitagabend führte die Polizei Bad Pyrmont eine Geschwindigkeitsüberwachung im Stadtgebiet durch. Dabei wurde auf der Südstraße ein Audi mit 73 km/h, also vorwerfbar 23 km/h zu schnell gemessen. Danach erfolgten zwischen 23:30 und Mitternacht weitere Messungen auf der Thaler Landstraße. Hier fuhren ein Mercedes und ein Ford jeweils 22 km/h zu schnell, ein Mitsubishi war in der halben Stunde "der Schnellste", mit einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 33 km/h. Neben einer Geldbuße hat dieser Fahrer ein Fahrverbot zu erwarten.

