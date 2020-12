Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Oberderdingen: Gestohlener Reisebus in Frankreich sichergestellt

KarlsruheKarlsruhe (ots)

Der in der Nacht zum Dienstag entwendete Reisebus aus Oberderdingen wurde in Frankreich nahe Paris durch einen Zeugen am Dienstagnachmittag entdeckt. Am abgestellten Bus des Reiseunternehmens waren bereits französische Kennzeichen angebracht. Durch die französische Polizei konnte der gestohlene Bus sichergestellt werden.

