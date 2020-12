Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen-BAB A5 - Ein Leichtverletzter und hoher Sachschaden nach Lkw-Unfall

KarlsruheKarlsruhe (ots)

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden von geschätzten 100.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstagvormittag auf der Bundesautobahn A5. Ein Lkw mit Absperrwand der Autobahnmeisterei stand auf dem rechten Fahrstreifen in Höhe der Anschlussstelle Ettlingen in Fahrtrichtung Süden. Kurz nach 11.00 Uhr erkannte der Fahrer eines polnischen Sattelzugs den Lkw mit Absperrwand spät, streifte beim Ausweichen nach links die Absperrwand und kam dann auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen. Der 44-jährige Fahrer eines dahinterfahrenden spanischen Sattelzugs erkannte das Hindernis zu spät, konnte nicht mehr ausweichen und prallte frontal in den Lkw mit Absperrwand. Anschließend kam der Sattelzug auf dem rechten und mittleren Fahrstreifen zum Stehen. Durch den Aufprall wurde ein 54-jähriger Mitarbeiter der Autobahnmeisterei, der im Lkw saß leicht verletzt. Der Fahrer des polnischen Sattelzugs setzte seine Fahrt fort und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Er konnte von einer Streife eingeholt und gestoppt werden.

Zur Unfallaufnahme und Bergung der Schwerfahrzeuge waren der rechte und mittlere Fahrstreifen bis gegen 13.40 Uhr gesperrt. Es bildete sich ein Stau von ca. 4 km Länge.

