POL-KA: (KA) Karlsruhe - Nach Verkehrsunfall geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer flüchtete, nachdem er einen Verkehrsunfall verursacht hatte am Montagnachmittag in der Nordweststadt. Der unbekannte Fahrer war kurz nach 14.00 Uhr auf der Kußmaulstraße mit einer Mercedes M-Klasse unterwegs. In der Kurve zur August-Bebel-Straße streifte er einen geparkten Pkw. Daraufhin geriet der auf die Gegenfahrbahn und den Gehweg. Beim zurücklenken auf die Straße fuhr er dann einem an der Einmündung der Stresemannstraße verkehrsbedingt wartenden Pkw auf. Anschließend stieg der Unbekannte aus und flüchtete in Richtung Straßenbahnhaltestelle. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von geschätzten 10.000 Euro. Der Fahrer wird als ca. 35 Jahre alt und ca. 175 cm groß beschrieben. Er hatte kurze blonde Haare und trug eine weiße Winterjacke mit farbigem Muster auf den Ärmel. Die Polizei sucht nun Zeugen oder Personen, die Hinweise auf den geflüchteten Fahrer geben können. Diese werden gebeten sich mit der Verkehrspolizei Karlsruhe, Telefon 0721/944840 in Verbindung zu setzen.

