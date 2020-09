Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Breinum

Hildesheim (ots)

PK Bad Salzdetfurth (Lö) - Am Mittwochmorgen, den 23.09.2020, gegen 06:15 Uhr, fuhr ein 38-jähriger Sehlemer mit seinem Firmentransporter die L 482 aus Östrum kommend in Rtg. Breinum. Kurz vor dem Ortseingang Breinum kam ihm ein heller Kastenwagen entgegen. Dieser geriet dann ohne ersichtlichen Grund auf die Fahrbahnseite des Sehlemers. Dieser konnte mit seinem Fahrzeug nicht mehr ausweichen, so dass es zu einer seitlichen Berührung der jeweiligen Außenspiegeln kam. Hierbei entstand am Firmenfahrzeug ein Schaden von ca. 500,- Euro. Ohne sich um den Schaden zu kümmern setzte der unbekannte Kastenwagen seine Fahrt in Rtg. Östrum fort. Die Polizei ermittelt nun in Sachen einer Verkehrsunfallflucht und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum flüchtigen Transporter geben können, sich bei dem Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer: 05063-9010, zu melden.

