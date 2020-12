Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Verkehrsunfall - Polizei sucht Zeugen

KarlsruheKarlsruhe (ots)

Am Sonntag, gegen 19.30 Uhr, ereignete sich in Grötzingen ein Verkehrsunfall, zudem die Polizei Zeugen sucht.

Eine 80-jährige Pkw-Führerin befährt die Staigstraße und möchte nach links in die Ringelberghohl einbiegen. Nachdem sie einen Linienbus passieren ließ, bog sie ab und berührte mit ihrem Fahrzeug eine Fußgängerin. Diese fiel wohl auch zu Boden. Die Fahrzeugführerin hielt an um nach der Dame zu schauen, diese stand aber gleich nach dem Sturz wieder auf.

Der Pkw der Unfallverursacherin blockierte aber immer noch die Einmündung. Eine weitere, 65-jährige, Fahrzeugführerin, die ebenfalls von der Staigstraße einbiegen wollte, erkannte die Unfallsituation nicht und wollte am Pkw der 80-Jährigen rechts vorbeifahren. In dem Moment wollte díese aber die Einmündung räumen und beide Fahrzeuge berührten sich. Die beiden Damen stiegen beide aus ihren Fahrzeugen um die Personalien auszutauschen. In dieser Zeit entfernte sich die zuerst verunfallte Fußgängerin in unbekannte Richtung, ohne ihre Daten zu hinterlassen.

Die Polizei sucht nun diese Fußgängerin, eine ältere Dame. Sie oder Zeugen des Unfalls möchten sich bitte mit der Verkehrspolizei Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721/944-844 in Verbindung setzen.

