Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung PK Seesen vom 11.12.20

GoslarGoslar (ots)

Verkehrsunfallflucht mit 600,- Euro Schaden

10.12.20, 11.30 h - 11.45 h, Seesen Am Tannenbusch Ein bislang unbekannter Fahrer eines Pkw stößt am o.a. Ort beim Ausparken gegen den vor ihm parkenden Pkw der 20jährigen Geschädigten aus Einbeck. An ihrem Pkw entsteht dadurch Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernt sich anschließend unerlaubt vom Ort.

Verkehrsunfall mit 2500,- Euro Sachschaden

10.12.20, 14.10 h, Seesen, Talstr./Mittelstr. Eine 48jährige Seesenerin befährt den verkehrsberuhigten Bereich der Mittelstr. In Rtg. Talstr., um in diese nach rechts einzubiegen. Dabei übersieht sie den bevorrechtigten 57jährigen Pkw-Fahrer aus Seesen. Es kommt zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entsteht Sachschaden.

Verkehrsunfall mit 600,- Euro Sachschaden

10.12.20, 11.00 h, Seesen, Poststraße Eine 66jährige Pkw-Fahrerin aus Seesen beschädigt beim Einparken am o.a. Ort den ordnungsgemäß geparkten Pkw eines 54jährigen Mannes aus Seesen.

Ladendiebstahl eines Notebooks im Wert von 1099,- Euro

10.12.20, 17.35 h, Seesen Jacobsonstraße 2 bislang unbekannte männliche Täter entwendeten aus einem Elektronikmarkt in Seesen das o.a. Notebook. Anschließend verließen die Täter fluchtartig das Geschäft in unbekannte Richtung und konnten trotz sofortiger Verfolgung durch Mitarbeiter des Geschäftes nicht mehr gestellt werden. Täterhinweise liegen vor.

Knackstedt, POK

