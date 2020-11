Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Wetzlar: Falsche Handwerker unterwegs

DillenburgDillenburg (ots)

Erneut haben sich Unbekannte als Handwerker ausgegeben. Um 13:10 Uhr klingelte es am Donnerstag (29.10.2020) an der Wohnungstür einer 80-Jährigen in der Straße "Schwalbengraben". Die zwei unbekannten Männer gaben an, nach der Heizung schauen zu wollen. Da derzeit Handwerksarbeiten an der Heizung des Mehrfamilienhauses durchgeführt werden, ließ die Seniorin die zwei falschen Handwerker in die Wohnung. Offenbar hatten die Männer wenig Interesse an der Heizung, so dass die 80-Jährige die betrügerische Masche bemerkte. Die zwei Betrüger flüchteten ohne Beute aus der Wohnung. Die Seniorin beschrieb die falschen Handwerker als etwa 180 cm groß. Sie trugen eine schwarze Mund-Nasen-Bedeckung und eine schwarze Strickmütze. Einer der Betrüger soll dicklich sein, der andere trug graue Arbeitskleidung. Die Polizei Wetzlar bittet mögliche Zeugen, die das Duo oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel.: (06441) 9180 zu melden.

Die Polizei gibt Hinweise:

-Lassen Sie grundsätzlich keine Fremden ins Haus. -Lassen Sie nur jene Handwerker herein, die sie selbst bestellt haben oder die durch die Hausverwaltung angekündigt wurden. -Vergewissern Sie sich über eine Sprechanlage oder mittels einem Sperrriegel zunächst, wer vor der Tür steht.

