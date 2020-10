Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Betrunken Auto gefahren ++ Dieb stiehlt Tablets ++ Streit eskaliert

Polizei sucht Zeugen ++ Unbekannte brechen in Kiosk ein

DillenburgDillenburg (ots)

Eschenburg-Hirzenhain: Betrunken Auto gefahren

Gestern Abend (29.10.2020) kontrollierten Dillenburger Polizisten einen 39-jährigen VW Golf-Fahrer. Um 23:30 Uhr hielten sie den Eschenburger in der Hirzenhainer Straße an. Die Ordnungshüter bemerkten starken Alkoholgeruch bei dem Golf-Fahrer. Ein Atemalkoholwert brachte es auf einen Wert von 1,32 Promille. Der 39-Jährige musste mir zur Polizeiwache. Dort nahm ein Arzt dem VW-Fahrer Blut ab. Seinen Führerschein stellten die Beamten sicher. Nach den polizeilichen Maßnahmen durfte der Eschenburger die Wache verlassen. Auf ihn kommt nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu.

Dillenburg-Frohnhausen: Dieb stiehlt Tablets

Donnerstagmittag (29.10.2020), zwischen 11:30 Uhr und 12:00 Uhr betrat ein Unbekannter den Kiosk in der Hauptstraße. Er begab sich in den Nebenraum zu den dortigen Spielautomaten. Dort stahl der dreiste Unbekannte eine schwarze Umhängetasche, sowie zwei Tablets der Marke Samsung. Der Diebe soll etwa 180 cm groß sein. Er war bekleidet mit einer roten Jacke und einer schwarzen Basecap. Der Schaden wird mit 600 Euro beziffert. Hinweise zu dem dreisten Dieb erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Dillenburg: Streit eskaliert / Polizei sucht Zeugen

Am Freitag (23.10.2020) eskalierte ein Streit zwischen zwei Männer und einer 20-jährigen Frau, in dessen Verlauf der erste Unbekannte die Frau am Hals griff und festhielt. Der zweite Mann hielt der 20-jährigen Dillenburgerin offenbar ein Messer an den Hals. Die beiden unbekannten Männer flüchteten in einem schwarzen Audi. Einer der Männer trug Tätowierungen an der linken Hand. Seinen Handrücken zierten ein Totenkopf und die Finger die Zahlen 1312. Der zweite Unbekannte trug weiße Sportschuhe. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen: Wer hat den Angriff um 22:00 Uhr in der Marktstraße mitbekommen? Wer kann Hinweise zu dem auffällig tätowierten Mann geben? Wem ist der schwarze Audi aufgefallen? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Hohenahr- Ahrdt: Unbekannte brechen in Kiosk ein

Auf einen Tresor hatten es unbekannte Diebe in der Nacht zu Donnerstag (29.10.2020) abgesehen. Zwischen 00:30 Uhr und 03:30 Uhr brachen die dreisten Diebe eine Feuerschutztür des Kiosks am See auf und gelangten in das Gebäude. Die Unbekannten stahlen aus der Gaststätte einen Würfeltresor. Der Schaden wird mit 500 Euro beziffert. Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeug im Bereich des Aartalsee und des direkt am See befindlichen Kiosk beobachtet? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Braunfels: Trickdieb ergaunert 300 Euro

300 Euro ergaunerten Trickdiebe auf einem Parkplatz in der Wetzlarer Straße. Vor dem dortigen Einkaufsmarkt sprach ein Unbekannter einen 60-jährigen Mann an und bat ihn, Geld zu wechseln. Während der aus Braunfels stammende Mann damit beschäftigt war, nach Kleingeld in seiner Geldbörse zu suchen, stahl der dreiste Dieb durch geschickte Handgriffe mehrere Geldscheine aus dem Portemonnaie. Der dreiste Dieb soll 165 cm groß, etwa 40-50 Jahre alt und "relativ kräftig" gewesen sein. Vom Erscheinungsbild war er südeuropäisch. Der dreiste Dieb war dunkel gekleidet und trug eine schwarze Kappe. Wer hat den Vorfall am Donnerstag (29.10.2020) um 12:00 Uhr mitbekommen? Wer kann Hinweise zu dem gerissenen Langfinger geben? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

