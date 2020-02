POL-LB: Autofahrer in Herrenberg gesucht; Trickdiebstahl in Gäufelden

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Autofahrer in Herrenberg gesucht; Trickdiebstahl in Gäufelden

Ludwigsburg

Herrenberg: Verkehrsunfall - Autofahrer gesucht

Bereits am 31. Januar ereignete sich in der Straße "Schießtäle" in Herrenberg ein Verkehrsunfall, zu dem die Polizei nun einen bislang unbekannten Autofahrer sucht. Zwischen 11.00 und 12.00 Uhr hatte ein 82-Jähriger auf dem Parkplatz eines Supermarktes seinen Wagen abgestellt und ist zum Einkaufen gegangen. Als er im Anschluss daran sein Fahrzeug beladen hatte, brachte er seinen Einkaufswagen zurück. Auf dem Rückweg zu seinem Pkw wurde er vermutlich von einem bislang unbekannten Autofahrer erfasst. Der Unbekannte parkte rückwärts aus und stieß mutmaßlich mit der Anhängerkupplung gegen den 82-Jährigen. Anschließend ist der Fahrer ausgestiegen und erkundigte sich nach dem Wohlbefinden des Seniors. Als dieser jedoch abwinkte, fuhr der Unbekannte, ohne Angaben seiner Personendaten, davon. Bei ihm soll es sich um einen etwa 56 Jahre alten Mann handeln, der circa 170 cm groß ist und kurze braune Haare hat. Zum Unfallzeitpunkt saß er vermutlich am Steuer eines dunkelblauen Citroen Kombi. Erst zu einem späteren Zeitpunkt stellte sich heraus, dass der 82-Jährige durch den Unfall leicht am Knie verletzt wurde. Mögliche Unfallzeugen und insbesondere der unbekannte Autofahrer werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032 2708-0, in Verbindung zu setzen.

Gäufelden-Öschelbronn: Geldbeutel gestohlen

Zwei bislang unbekannte Täter hatten es am Mittwoch zwischen 17.30 und 19.30 Uhr in der Lortzingstraße in Gäufelden-Öschelbronn auf einen älteren Herrn abgesehen. Die Unbekannten hatten an der Haustür des Mannes geklingelt und ihn um Geld gebeten. Nachdem sie anschließend unaufgefordert die Wohnung betreten hatten, öffnete der gutmütige Mann seinen Geldbeutel und gab den beiden 25 Euro. Nach Aufforderung seitens des Seniors hatte das Duo die Wohnung wieder verlassen. Später stellte sich heraus, dass der Geldbeutel mit einer dreistelligen Bargeldsumme verschwunden war. Bei den deutschsprechenden Tätern soll es sich um zwei Männer handeln, die etwa 20 Jahre alt sind und hellbraune Haare haben. Der Polizeiposten Gäu, Tel. 07032 95491-0, sucht Zeugen, denen die Männer aufgefallen sind oder Personen die selbst Opfer der Masche wurden.

