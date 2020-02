Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Einbruch in Rutesheim und in Leonberg, 15-Jährige im Bereich Renningen von Hund gebissen

Ludwigsburg (ots)

Rutesheim-Perouse: Einbruch in Wohnhaus

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich am Mittwoch zwischen 16.30 und 19.00 Uhr Zutritt zu einem Wohnhaus im südlichen Stadtteil Perouse. Mithilfe eines Steins schlug der Täter die Terrassentür ein und betrat das Haus. Im Inneren durchwühlte er mehrere Schränke und Schubladen. Ob ihm hierbei auch etwas Stehlenswertes in die Hände fiel, konnte abschließend noch nicht geklärt werden. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 1.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, melden sich bitte beim Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0.

Leonberg-Warmbronn: Elektronische Geräte gestohlen

Das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0, sucht Zeugen, die am Mittwoch zwischen 18.50 und 20.30 Uhr etwas Verdächtiges im Wohngebiet, dass sich zwischen der Hauptstraße und der Christian-Wagner-Straße im Ortsteil Warmbronn befindet, beobachten konnten. Bislang unbekannte Täter suchten in dem Wohngebiet ein Wohnhaus auf. Sie zerschnitten ein Fliegenschutzgitter und öffneten das dahinter liegende Fenster auf noch ungeklärte Art und Weise. Auf diesem Weg gelangten sie ins Innere des Hauses, das sie anschließend durchsuchten. Aus den Räumlichkeiten ließen die Täter diverse elektronische Geräte in fünfstelligem Wert mitgehen.

Renningen: 15-Jährige von Hund gebissen - Hundehalter gesucht

Eine 15-Jährige war am Samstag gegen 17.30 Uhr mit ihrer 16 Jahre alten Freundin vom Naturschutzgebiet "Längenbühl" zu Fuß in Richtung Renningen unterwegs. Auf Höhe der Straße "Weinberg" kam den beiden Jugendlichen ein bislang unbekannter Mann mit zwei angeleinten Hunden entgegen. Beim Vorbeilaufen wurde die 15-Jährige von einem der beiden Hunde in die rechte Wade gebissen. Anschließend erkundigte sich der Hundeführer nach dem Wohlergehen des Mädchens. Vermutlich im Schock entgegnete sie ihm, dass es ihr gut gehe. Ohne Austausch der Personalien trennten sich die Wege der Beteiligten. Während der Mann, der etwa 30 Jahre alt und circa 195 cm groß ist, auf dem Fußweg in Richtung der B 295 davonging, liefen die beiden Mädchen weiter in Richtung Renningen. Kurz darauf bemerkte die 15-Jährige Schmerzen und stellte an der Wade eine Bissverletzung fest. Diese musste zu einem späteren Zeitpunkt in einem Krankenhaus behandelt werden. Bei dem Hund, der die 15-Jährige angegriffen hatte, soll es sich um einen weißen kniehohen Vierbeiner handeln. Der zweite Hund ist schwarz und ähnelt vermutlich einer Bulldogge. Die Hundeführerstaffel des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 07141 18-9, sucht nun nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

