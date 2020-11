Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Sogenannter "Kampfhund" beißt anderen Hund tot

Bad PyrmontBad Pyrmont (ots)

Am Samstag, 28.11.2020, gegen 15:45 Uhr, kam es in der belebten Fußgängerzone von Bad Pyrmont zu einem Aufsehen erregenden Zwischenfall mit einem "American Staffordshire Terrier". Das Tier war von den Besitzern, zusammen mit zwei weiteren Hunden (Rottweiler und Staffordshire-Terrier-Mix) des Paares, vor einem Drogeriemarkt angebunden worden. Danach begab sich das Paar (23 und 28 Jahre) in den Markt und kaufte ein. Als ein Ehepaar (72 und 69 Jahre) aus Bad Pyrmont mit einem kleinen Mischlingshund an dem festgebundenen Hundetrio vorbeiging, riss sich der American Staffordshire Terrier los und stürzte sich auf den kleinen Mischlingshund, den das Seniorenpaar an der Leine mitführte. Der kleine Hund hatte keine Chance und wurde vor Ort totgebissen. Es bildete sich sofort eine größere Ansammlung von Passanten, die dem kleinen Hund aber nicht retten konnten. Das mit Blut verschmierte Pflaster am Vorfallsort musste unmittelbar durch den Bauhof gereinigt werden. Das Veterinäramt Hameln (Abt. Gefahren Tierabwehr) und das Ordnungsamt der Stadt Bad Pyrmont erhalten Berichte. Ob die Hundehalter über ausreichend "Sachkunde" und das Tier schon einmal auffällig wurde und evtl. ein Wesenstest erforderlich wurde, wird noch ermittelt.

