Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Anhänger gestohlen

Frankenstein (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Ein Fahrzeug-Anhänger ist in den vergangenen Tagen in Frankenstein gestohlen worden. Der Halter stellte den Diebstahl am Dienstag fest und meldete ihn der Polizei.

Seinen Angaben zufolge hatte er den Anhänger der Marke Saris mit dem amtlichen Kennzeichen NW - P 1082 vor einer Woche, am 18. August, am Bahnhof in Frankenstein abgestellt. Als er ihn am Dienstag holen wollte, war er nicht mehr da.

Wann genau der Anhänger verschwand, ist unklar. Bislang gibt es keine Hinweise auf mögliche Täter. Zeugen, die eventuell gesehen haben, wer den Anhänger mitgenommen hat, werden gebeten, sich unter 0631 / 369 - 2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |cri

