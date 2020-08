Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebe machen sich an Autos zu schaffen

Kaiserslautern (ots)

Im Kaiserslauterer Stadtteil Erzhütten haben Autoknacker zugeschlagen. Aus einem Pkw in der Kreuzhofstraße stahlen die Unbekannten einen sogenannten Federspanner (Werkzeug) im Wert von mehreren hundert Euro. An dem Seat Ibiza konnten keine Aufbruchspuren festgestellt werden. Die Besitzerin war sich jedoch sicher, den Wagen verschlossen zu haben.

Die Tatzeit liegt zwischen Montagnachmittag, 15.30 Uhr, und Dienstagmorgen, 8 Uhr. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Hinweise nimmt die Kripo unter der Nummer 0631 / 369 - 2620 jederzeit entgegen.

Auch in der Innenstadt machten sich Diebe in derselben Nacht an einem geparkten Pkw zu schaffen. Die Unbekannten suchten sich einen Opel Astra am St.-Marien-Platz und bauten an dem Wagen den Katalysator aus.

Tatzeit: zwischen Montag, 18 Uhr, und Dienstag, 8 Uhr. Hinweise auf mögliche Täter gibt es bislang nicht. Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, können sich unter 0631 / 369 - 2250 bei der Polizeiinspektion 2 melden. |cri

