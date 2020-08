Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Falscher Microsoft-Mitarbeiter

Kaiserslautern (ots)

Einem falschen Microsoft-Mitarbeiter ist ein Mann aus dem Stadtgebiet am Montag auf den Leim gegangen. Der Senior erstattete am Dienstag Anzeige bei der Polizei, nachdem ihn seine Bank auf den Betrug hingewiesen hatte.

Nach Angaben des 78-Jährigen hatte er am Montagnachmittag gegen 17 Uhr den ersten Anruf des Unbekannten erhalten. Dieser gab sich als Mitarbeiter von Microsoft aus und behauptete, dass er den Rechner des Mannes nach Viren überprüfen müsse.

Der Senior erlaubte dem Mann den Fernzugriff auf seinen PC. Nach einem Suchlauf im System gaukelte der angebliche Microsoft-Mitarbeiter dem 78-Jährigen vor, er habe einen Virus gefunden, den er nun entfernen müsse.

In den folgenden Stunden erhielt der Senior mehrere Anrufe des Unbekannten. Am Ende verlangte er für seine "Dienste" 200 Euro. Der 78-Jährige zahlte per Online-Banking auf ein Konto in Belgien.

Am Dienstag meldete sich jedoch die Bank des Seniors und teilte mit, dass sie die Überweisung nicht ausgeführt habe, da es sich um eine bekannte Betrugsmasche handele. Die Bankmitarbeiter empfahlen dem 78-Jährigen, Anzeige zu erstatten. Das Fachkommissariat für Betrugsdelikte ermittelt. |cri

