Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Seniorin macht "kurzen Prozess" mit Betrügerin

Kaiserslautern (ots)

Sozusagen "kurzen Prozess" hat eine Seniorin am Montag mit einer Betrügerin am Telefon gemacht. Die unbekannte Frau rief gegen 15 Uhr bei der über 90 Jahre alten Dame an und meldete sich mit "Polizei Frankfurt". Sie erklärte der Seniorin, dass in den nächsten zehn Minuten zwei Kriminalbeamte zu ihre kämen, um sie festzunehmen, weil sie mehrere hundert Briefe nicht abgeholt habe.

Die gewiefte Dame entgegnete der Anruferin, dass sie ihr das Gesagte nicht glaube, und dass sie ihre Tür nicht öffnen werde. - Danach gingen keine weiteren Anrufe ein, und es kam auch niemand zur Tür der Seniorin.

Umgekehrt erstattete die Dame bei der Polizei Anzeige wegen versuchten Betrugs. Die Ermittlungen laufen. |cri

