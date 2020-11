Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Einbruch in Vereinsheim

Bad PyrmontBad Pyrmont (ots)

In der Zeit vom letzten Wochenende bis zum 24.11.2020 brachen unbekannte Täter in ein aktuell geschlossenes Vereinsheim an der Bahnhofstraße ein. Nach Einwerfen eines Fensters konnte dieses entriegelt werden und die Täter durchsuchten alle Räumlichkeiten. Es wurde eine bislang noch unbekannte Anzahl von Getränken entwendet. Der Schaden am Gebäude beläuft sich auf ca. 1000,- Euro. Der Wert des Diebesgutes dürfte bei deutlich unter 100,- Euro liegen. Die polizeilichen Ermittlungen laufen.

Rückfragen bitte an:

Polizeikommissariat Bad Pyrmont

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

PHK Schiffling

Telefon: 05281/94060

E-Mail: poststelle@pk-bad-pyrmont.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hameln_pyrmont_holz

minden/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell