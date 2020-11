POL-HM: Pkw prallt gegen Baum - Fahrerin schwer verletzt

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

Pkw prallt gegen Baum - Fahrerin schwer verletzt

Bad Münder

Heute Nachmittag gegen 15.30 Uhr kam es auf der Kreisstraße 71 zwischen Flegessen und der Einmündung in die Bundesstraße 217 zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Frau schwer verletzt wurde.

Nach bisheriger Darstellung befuhr die 32-jährige Fahrerin eines Ford Fiesta die Kreisstraße von Flegessen in Richtung der B217. In einer Linkskurve kam das Fahrzeug aus nicht bekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Straßenbaum. Die Fahrerin aus Bad Münder wurde schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie in eine Klinik.

Die alarmierte Feuerwehr leistete vor Ort technische Hilfe.

Die Kreisstraße 71 musste nur kurzfristig während der Rettungsmaßnahmen gesperrt werden.

Derzeit dauert die Räumung der Unfallstelle an.

