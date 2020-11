Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Vandalismus im Ortsteil Hagen

Bad PyrmontBad Pyrmont (ots)

Am späten Samstagabend, 21.11.2020, kam es auf dem Gelände des Schützenvereins und des nebenan liegenden Geländes des TUS Germania Hagen, zu Sachbeschädigungen. Unbekannte Täter/innen rissen ein Parkplatzschild aus dem Boden und schlugen damit eine Scheibe des Schützenheimes ein. Ein freistehender Aschenbecher wurde ebenfalls weggeschleppt. Die zerstörte Scheibe wurde am Morgen des 22.11.2020 festgestellt und der Schaden zur Anzeige gebracht. Wer Hinweise zu den Täter/innen oder den Tatumständen geben kann, insbesondere, wer sich am späten Samstagabend auf dem dortigen Gelände aufhielt, wird gebeten, sich mit der Polizei Bad Pyrmont unter der Telefonnummer 05281-94060 in Verbindung zu setzen.

