Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL)(GP) Ulm

Deggingen - Einbrecher machen Beute

Zweimal schlugen Einbrecher am Montag in Ulm und Deggingen zu.

Ulm (ots)

(UL) Ein Unbekannter gelangte in Ermingen zwischen 11.30 und 21.30 Uhr auf das Grundstück im Ammonitenweg. Dort hebelte er eine Terrassentür auf. In dem Haus fand er Schmuck. Den nahm er mit.

(GP) In der Degginger Gartenstraße gelangte ein Einbrecher durch ein Fenster in das Haus. Zwischen 15.30 und 20.15 Uhr durchwühlte er in mehreren Zimmer Schränke und Kommoden. Dort fand er wohl Schmuck und Bargeld. Damit flüchtete er unerkannt.

In beiden Fällen ermittelt die Polizei und bittet um Hinweise (Tel. 0731/1880). Die Ermittler fragen:

- Wer hat in den betroffenen Straßen verdächtige Personen gesehen? - Wem sind dort fremde Fahrzeuge aufgefallen? - Wer kann sonst Hinweise geben?

Daneben rät die Polizei jedem, sich vor Einbruch und Diebstahl zu schützen. Wie das geht, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in der Region ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

+++++++ 1864326 1864392

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell