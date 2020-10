Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Exhibitionist am Schotterweg

Mit freiem Oberkörper soll sich am Montag in Geislingen ein Mann unsittlich gezeigt haben.

Ulm (ots)

Kurz nach 18 Uhr war eine Frau zu Fuß auf einem Schotterweg parallel zur Liebknechtstraße unterwegs. Etwa auf halber Strecke zwischen Bolzplatz und Gymnasium sah sie den Verdächtigen im Gebüsch, wie er sich mit heruntergelassener Hose unsittlich berührte. Nach Erkennen des Verdächtigen drehte sich die Frau weg und ging schnellen Schrittes weiter. Die Polizei suchte sofort nach dem Täter, konnte ihn aber nicht mehr antreffen. Er sei zwischen 30 und 40 Jahre alt, groß, kräftig und hat schwarze Haare. Wer den Verdächtigen kennt, ihn im Bereich des Schotterwegs gesehen hat oder sonstige sachdienliche Angaben machen kann, soll sich bitte unter der Telefon-Nr. 07321/93270 melden.

Tipp der Polizei: Exhibitionisten wollen Angst machen oder Aufmerksamkeit erregen. Doch die Opfer können nicht abschätzen, was folgt. Gehen Sie wie die Frau in Geislingen weiter und nehmen Sie von dem Täter scheinbar keine Notiz. Melden Sie sich anschließend sofort bei Ihrer Polizei: Sich wehren heißt auch, Anzeige zu erstatten. Die Polizei hat mit Ihren Informationen, wie der Täter ausgesehen hat, gute Möglichkeiten, ihn zu ermitteln. Wichtig: Merken Sie sich in erster Linie Narben, Hautverfärbungen und Tätowierungen. Das hilft der Polizei bei der Suche.

+++1863318

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell