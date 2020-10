Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - Fenster eingeschlagen

Unbekannte schlugen am Wochenende eine größere Scheibe ein.

Ulm (ots)

Ein Zeuge entdeckte den Schaden am Montag Vormittag. Unbekannte schlugen am vergangenen Wochenende mehrere Elemente eines großen Fensters an einem Gebäude in der Schlachthausstraße ein. Einen Schaden von mehreren hundert Euro ließen sie zurück. Das Polizeirevier Riedlingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei gibt Tipps gegen Vandalismus: Schauen sie nicht weg, wenn Sie beobachten, dass jemand öffentliche Einrichtungen oder Privateigentum beschädigt. Wenn Sie Zeuge von Vandalismus werden, geben sie der Polizei möglichst genaue Hinweise zur Tatzeit, Tatort, den Tätern und eventuell benutzten Fahrzeugen. Rat und Hilfe zum Thema finden Sie auch unter: www.aktion-tu-was.de.

