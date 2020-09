Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ettenheim - Verkehrsunfall

Ettenheim (ots)

Ein VW-Fahrer fuhr am Montagnachmittag gegen 15.30 Uhr auf der Stückle-Straße und wollte die Tullastraße in Richtung Kreuzerweg überqueren. Nach ersten Ermittlungen übersah der Senior eine Stop-Stelle und lenkte seinen Wagen ungebremst in die Kreuzung wobei er mit einer Peugeot-Fahrerin kollidierte. Das Auto der Seniorin wurde durch den Zusammenstoß angehoben, überschlug sich und blieb im Kreuzungsbereich auf dem Dach liegen. Die Frau wurde mit einem Rettungswagen zur Untersuchung in das Klinikum nach Lahr gebracht. Einsatzkräfte der Feuerwehr waren zur Bergung der Fahrzeuge und Räumung der Unfallstelle vor Ort. Am VW entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro. Der Schaden am Peugeot kann noch nicht beziffert werden.

/ph

