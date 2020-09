Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Aufgefahren und geflüchtet, Zeugen gesucht

Baden-Baden (ots)

Ein Unfall hat in der Merkurstraße zwischen Freitag, 16 Uhr und Montag, 10:40 Uhr zu etwa 2.500 Euro Sachschaden geführt. Ein noch Unbekannter fuhr vermutlich beim Vorbeifahren auf einen vorschriftsmäßig am rechten Fahrbahnrand geparkten blauen Ford auf und beschädigte diesen auf der linken Fahrzeugseite im Bereich der Heckstoßstange und dem hinteren Kotflügel. Ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die den Vorfall möglicherweise beobachtet haben, werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeireviers Baden-Baden unter der Telefonnummer 07221 680-0 in Verbindung zu setzen.

/ph

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211 211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell