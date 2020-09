Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Ausnahmezustand führt zu Polizeieinsatz

Lahr (ots)

Ein sich möglicherweise in einem Ausnahmezustand befindlicher junger Mann hat am Samstagnachmittag gleich zwei Streifen des Polizeireviers Lahr in Atem gehalten. Der Heranwachsende hatte kurz vor 15 Uhr das Mobiliar und Fenster seiner Mietwohnung in der Straße "Breitmatten" in Stücke zerlegt, was den Wohnungseigentümer zur Hinzuziehung der Polizei bewogen hat. Im Zuge seiner Zerstörungswut hat sich Aggressor Verletzungen zugezogen, die im Ortenau Klinikum Lahr behandelt werden mussten. Der im Anschluss erfolgte Transport in eine Fachklinik konnte von den eingesetzten Beamten nur mit großem Kraftaufwand und letztlich nur durch eine Fixierung im Streifenwagen bewältigt werden. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand.

