Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Polizisten beleidigt und Widerstand geleistet

Offenburg (ots)

Das aggressive Verhalten eines Jugendlichen hat in den frühen Morgenstunden des Sonntags zu einem Polizeieinsatz geführt. Nachdem sich der Störenfried weigerte, kurz vor 6 Uhr ein Lokal in der Straße "Unionrampe" zu verlassen, widersetzte er sich nicht nur den Anweisungen der Beamten, sondern beleidigte sie auch noch. Beim Einsteigen in den Streifenwagen leistete er überdies Widerstand. Nach Feststellung seiner Personalien auf dem Polizeirevier konnte er in die Obhut eines Erziehungsberechtigten übergeben werden. Gegen den 14-Jährigen wird nun wegen Beleidigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

