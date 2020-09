Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Steinbach - Auf frischer Tat vorläufig festgenommen

Baden-Baden, Steinbach (ots)

Beamten des Polizeireviers Bühl ist es am späten Samstagabend nach einem Zeugenhinweis gelungen, zwei junge Männer bei der Ausübung eines Automatenaufbruchs auf frischer Tat dingfest zu machen. Ein Zeuge hatte das Duo gegen 23:50 Uhr in der Grabenstraße beobachtet, wie es sich an einem aufgestellten Kühlautomaten gefüllt mit Lebensmittel zu schaffen machte und alarmierte die Polizei. Beim Eintreffen der sich in unmittelbare Nähe befindlichen Streifenbesatzung hatten die beiden Verdächtigen jeweils noch ein Brecheisen in der Hand und wuchteten am Automaten. Die anschließende vorläufige Festnahme der beiden 17- und 18-Jährigen ging ohne Gegenwehr über die Bühne. Der verursachte Sachschaden dürfte im unteren vierstelligen Bereich liegen. Gegen den Jugendlichen und den Heranwachsenden wird wegen des Versuches eines besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell