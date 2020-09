Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hohberg, Hofweier - Einbruch

Hohberg, Hofweier (ots)

Bislang unbekannte Einbrecher haben sich zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen an einem Gebäude in der Franckensteinstraße zu schaffen gemacht. Nach aktuellen Ermittlungen gelangten die mutmaßlichen Langfinger zwischen 19 Uhr und 9:45 Uhr durch eine zerschlagene Fensterscheibe in die Räumlichkeiten und entwendeten dort gezielt Wertgegenstände im vierstelligen Bereich. An dem Fenster entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Nach der Spurensicherung durch Kriminaltechniker haben die Beamten des Polizeipostens Hohberg die Ermittlungen wegen eines besonders schweren Fall des Diebstahls eingeleitet.

