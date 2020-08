Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Von der Sonne geblendet

Nienstädt (ots)

(ma)

Auf der Hauptstraße in Seggebruch (L446) sind gestern um 15.25 Uhr nach einem Auffahrunfall von zwei Pkw beide Fahrzeugführer leicht verletzt worden.

Eine 61jährige Frau aus Helpsen beabsichtigte nach rechts in die Straße "In den Kämpen" abzubiegen, was eine 25jährige Bückeburgerin auf Grund der tiefstehenden Sonne nicht sofort erkannte und mit ihrem Pkw Hyundai in das Heck des Pkw VW fuhr.

Der Pkw Hyundai war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

