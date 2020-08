Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Müll entsorgt

Bückeburg (ots)

(ma)

In Bückeburg/Meinsen wurde in einem Straßengraben am dortigen Feldweg zum Kriegerweg illegal Bauschutt entsorgt.

Unter dem Schutt befand sich eine u.a. alte Holztür, ein Fensterrahmen und ein Druckermultifunktionsgerät mit Tintenpatronen.

Vermutlich wurde die Entsorgung von Dienstag auf Mittwoch vorgenommen und ist heute Morgen gg. 08.30 Uhr entdeckt worden.

Hinweise zu den Umwelttätern nimmt die Polizei Bückeburg, Tel.: 05722/95930, entgegen

