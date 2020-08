Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall zwischen Lkw und Pkw in Frestorf - Zeugen gesucht

Stolzenau (ots)

Frestorf (OTH) Am 20.08.2020, gegen 13:30 Uhr ereignete sich auf der B 215 in 31592 Stolzenau, Ortsteil Frestorf ein Verkehrsunfall zwischen einem Sattelzug und einem PKW. Ein polnische Sattelzugführer (41 Jahre) befuhr die B 215 in Fahrtrichtung Stolzenau, als er in Höhe der Einmündung zur Frestorfer Dorfstraße eine landwirtschaftliche Arbeitsmaschiene überholte. Während dem Überholvorgang wollte eine weibliche PKW Fahrerin aus Müsleringen (42 Jahre) aus der Frestorfer Dorfstraße auf die B 215 einbiegen. Es kam zwischen der Sattelzugmaschiene und dem PKW zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

Die Verkehrsunfallaufnahme erfolgte durch die Polizei Stolzenau.

Zeugen, insbesondere der Fahrer der landwirtschaftlichen Arbeitsmaschine werden gebeten, sich mit der Polizei in Stolzenau in Verbindung zu setzten.

