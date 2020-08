Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugen gesucht - Gefährdung des Straßenverkehr

Hilgermissen (ots)

(ahl)- Am Dienstag, dem 18.08.2020, kam es am frühen Morgen gegen 06:50 Uhr in Hilgermissen durch einen riskanten Überholvorgang zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs. Nach bisherigem Erkenntnisstand hat der verantwortliche Fahrzeugführer mit einem schwarzen VW mit Verdener Kennzeichen die L201 aus Magelsen kommend in Richtung Oiste befahren. Trotz Gegenverkehr und der durch starken Nebel deutlich eingeschränkten Sicht ist der Fahrer des VW zum Überholen des ihm vorausfahrenden Fahrzeugs auf die Gegenfahrbahn ausgeschert. Nur durch eine Vollbremsung des überholten Fahrzeugs und des entgegenkommenden Autofahrers konnte ein Zusammenstoß verhindert werden. Der schwarze VW beendete den Überholvorgang und setzte seine Fahrt in genannte Richtung fort. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, insbesondere den überholten Fahrzeugführer, sich bei dem Polizeikommissariat in Hoya unter 04251-934640 zu melden.

