Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Biberach, K 5336 - Motorradfahrer schwer verletzt

Biberach (ots)

Ein 19 Jahre alter Yamaha-Fahrer hat sich bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend schwere Verletzungen zugezogen und musste nach einer notärztlichen Erstversorgung mit einem Rettungswagen in ein Offenburger Krankenhaus gebracht werden. Der junge Mann war gegen 19:50 Uhr von Biberach kommend auf der Fröschbacher Straße in nördliche Richtung unterwegs. Zeitgleich steuerte eine 49-Jährige ihren Wagen von Fröschbach kommend in südliche Richtung und wollte an der Einmündung zur Friedenstraße nach links abbiegen. Hierbei kollidierte sie mit dem Heranwachsenden, der nach ersten Feststellung mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein dürfte. Die mutmaßliche Unfallverursacherin blieb unverletzt. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen bilanziert sich auf rund 15.000 Euro. Knapp 20 Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks unterstützten die Maßnahmen an der Unfallstelle. Die Kreisstraße musste bis 23.40 Uhr gesperrt werden.

/jh

