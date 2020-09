Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinau, Freistett - Tasche aus Auto gestohlen

Zeugen gesucht

Rheinau, Freistett (ots)

Die kurze Abwesenheit einer Ford-Fahrerin machte sich ein bislang unbekannter Langfinger am Montagmittag zu Nutzen. Die Frau hatte ihren Wagen nach derzeitigem Sachstand um 12 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters "Am Glockenloch" abgestellt. Während ihrer etwa einminütigen Abwesenheit schlug ein Unbekannter die hintere Scheibe auf der Fahrerseite ein und entwendete eine im Auto liegende Handtasche. Zeugen, die in diesem Zusammenhang auffällige Personen oder Fahrzeuge beobachten konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07844 91149-0 mit den Beamten des Polizeipostens Rheinau in Verbindung zu setzen.

/jh

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell