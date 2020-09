Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier - Leicht verletzt nach Rauchentwicklung

Appenweier (ots)

Eine Rauchentwicklung in einer Müllumladestation in der Sander Straße hat am Montagnachmittag zu einem Feuerwehr- und Polizeieinsatz geführt. Kurz vor 15:30 Uhr hat sich dort aus bislang unbekannter Ursache in einer Lagerhalle deponierter Sperrmüll entzündet. Einsatzkräfte der Feuerwehr Appenweier waren schnell zur Stelle und konnten das Feuer ablöschen. Hinweise auf eine mutwillige Brandentstehung liegen den Ermittlern des Polizeipostens Appenweier nicht vor. Vielmehr ist von einer Selbstentzündung auszugehen. Ein Mitarbeiter des Betriebs hat durch den Rauch leichte Verletzungen erlitten und wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Ein Sachschaden ist nach bisherigen Feststellungen nicht entstanden.

/wo

