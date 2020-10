Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Heiningen, Göppingen - Fünf Fahrer zu schnell

Zu schnell und mit nicht angepasster Geschwindigkeit waren Verkehrsteilnehmer am Montag in Heiningen und in Göppingen unterwegs.

Ulm (ots)

Gleich vier Fahrer waren am Montagmorgen innerhalb einer knappen Stunde von Heiningen in Richtung Göppingen unterwegs. Sie fuhren zwischen 21 und 34 Stundenkilometern zu schnell und müssen deshalb mit einem Bußgeld und einem Punkt im Zentralregister rechnen.

Zu schnelles Fahren gehört immer noch zu den Hauptunfallursachen. Dass dies insbesondere im Herbst und im Winter gefährlich ist, darauf hat die Polizei erst vergangene Woche hingewiesen (www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/4726331). So auch am Montag bei einem Unfall in Göppingen, der glimpflich endete. Ein Fahrer war mit nicht angepasster Geschwindigkeit auf nasser Straße unterwegs war. Der 37-Jährige fuhr gegen 15.30 Uhr mit einem VW bei Faurndau von der B10 ab, geriet dabei ins Schleudern und prallte gegen einen Erdwall. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden dürfte wenige hundert hundert Euro betragen.

