POL-OG: Achern - Mountainbikes gestohlen, Zeugen gesucht

Achern (ots)

Zwei Mountainbikes haben zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagabend ungewollt ihre Besitzer gewechselt, weshalb die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch die Ermittlungen aufgenommen haben.

In der Friedrichtstraße wurde zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen aus einem unverschlossenen Kellerraum ein mit einem Kabelschloss gesichertes, grün/schwarz/graues Mountainbike der Marke 'Bulls' gestohlen. Am Donnerstagabend hat ein Unbekannter zwischen 19 Uhr und 20 Uhr ein verschlossenes, vor dem Gemeindezentrum in der Kirchstraße abgestelltes, schwarz-rotes Mountainbike der Marke 'Treck', entwendet. Beide Fahrräder haben einen Zeitwert von circa 500 Euro. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen geben kann, wendet sich bitte unter der Telefonnummer: 07841 7066-0 an die Ermittler des Polizeireviers Achern/Oberkirch.

