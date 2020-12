Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Diebstahl aus dem Bürogebäude eines Unternehmens

KarlsruheKarlsruhe (ots)

Bislang Unbekannte gelangten zwischen Montagabend 18:00 Uhr und Dienstagmorgen 08:00 Uhr in ein Bürogebäude eines Unternehmens in der Brauerstraße in Karlsruhe und entwendeten dort Bargeld, sowie ein Mitarbeiter-Geschenk.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand gelangten die Unbekannten auf bisher nicht geklärte Art und Weise in mehrere Abteilungen des Bürogebäudes, die separat vor unbefugten Zutritt gesichert sind. Dort durchsuchten sie die Büros der Mitarbeiter und entwendeten Bargeld. Des Weiteren brachen sie ein Sideboard auf und entwendeten aus diesem das Weihnachtsgeschenk eines Mitarbeiters.

