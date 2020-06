Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Randalierer unterwegs

Wiesbaden (ots)

In der Nacht von Freitag, 12:06.2020 auf Samstag, 13.06.2020, waren im Bereich Walkmühlstraße / Schützenstraße Randalierer unterwegs. Es wurden Pkw`s an den Außenspiegel beschädigt, ein Roller und mehrere Mülltonnen umgeworfen. Hierbei entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Tatzeit könnte gegen 02:00 Uhr in der Nacht sein, da Anwohner zu diesem Zeitpunkt laute Geräusche aus diesem Bereich vernahmen. Zeugen, die Hinweise auf die Randalierer geben können, werden gebeten, sich an das 1.Polizeirevier (Tel.-Nr.: 0611-345 2140) oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Veitinger, PHK & KVD

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen

Polizeidirektion Wiesbaden

Kommissar vom Dienst



Telefon: (0611) 345-2132

E-Mail: KvD.Wiesbaden.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell