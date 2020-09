Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Räuberische Erpressung

29223 Celle, OT Hehelentor (ots)

Am Samstag, dem 05.09.20, gegen 18:00 Uhr, klingelte ein bisher unbekannter Täter an der Wohnungstür einer 81-jährigen Dame. Nachdem die Tür geöffnet wurde drängte der Täter sie zurück in die Wohnung, stieß sie zu Boden und verlangte Geld. Nachdem ihm die ausgehändigte Geldsumme nicht ausreichte, verlangte er die Herausgabe der EC-Karte. Der Dame gelang es nach Hilfe zu rufen, daraufhin flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahnung blieb leider ergebnislos.

