Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Diebstahl aus Baucontainern

Celle (ots)

In der Nacht zu Freitag (04.09.2020) drückten unbekannte Täter ein auf Kipp stehendes Fenster an einem Baucontainer in der "Hohen Wende" auf und stahlen Bargeld in dreistelliger Höhe. Außerdem öffneten sie mit einem aufgefundenen Schlüssel den benachbarten Container und entwendeten eine Kaffeemaschine. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Celle entgegen unter 05141/277-215.

