Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Unfallflucht

Aurich - Unfallflucht

Im Wallster Loog in Aurich kam es zwischen Mittwoch und Donnerstag zu einer Unfallflucht. Ein bislang Unbekannter war mit seinem Fahrzeug offenbar in Richtung Emder Straße unterwegs und fuhr in mehrere Absperrungen, Pflastersteine und eine Barke. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Euro-Bereich. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Der Vorfall ereignete sich zwischen Mittwoch, 17 Uhr, und Donnerstag, 6.45 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

