Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Upgant-Schott - Zeugen gesucht

Altkreis Norden

Verkehrsgeschehen

Upgant-Schott - Zeugen gesucht

Am Mittwoch gegen 17 Uhr kam es auf der Landstraße zwischen Wirdum und Upgant-Schott zu einem Verkehrsunfall. In einer Kurve geriet ein weißer Pkw in den Gegenverkehr. Es kam zu einer seitlichen Berührung mit einem grauen Misubishi Geländewagen. Der Geländewagen wurde beschädigt, der 38-jährige Fahrer wurde leicht verletzt. Der weiße Pkw fuhr nach dem Unfall in Richtung Wirdum weiter, ohne anzuhalten. Bei dem Pkw soll es sich um einen weißen VW Golf oder Polo gehandelt haben. Die Fahrerin soll eine jüngere, blonde Frau gewesen sein. Zeugen, die Hinweise zu der Verursacherin machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Norden zu melden unter Telefon 04931 9210.

