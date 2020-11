Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Krummhörn/Pewsum - Unfallflucht im Gewerbegebiet

Altkreis NordenAltkreis Norden (ots)

Verkehrsgeschehen

Krummhörn/Pewsum - Unfallflucht im Gewerbegebiet

Ein VW-Fahrer ist am Dienstag in Pewsum nach einem Zusammenstoß mit einem Mercedes geflüchtet. Gegen 14.45 Uhr fuhr der bislang unbekannte Fahrer eines VW von der Auffahrt eines Baumarktes in den fließenden Verkehr. Dabei missachtete er offenbar die Vorfahrt eines schwarzen Mercedes GLA und kollidierte mit der Beifahrerseite. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, setzte der Verursacher seine Fahrt fort. Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich um einen weißen VW Polo (Kennzeichenfragment AUR/NOR-UB) gehandelt haben. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 04931 9210.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell