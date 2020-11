Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - In Wohnhaus eingebrochen // Aurich - Unfallflucht

Altkreis AurichAltkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - In Wohnhaus eingebrochen

In ein Wohnhaus in Aurich ist am Montag eingebrochen worden. Unbekannte verschafften sich nach ersten Erkenntnissen zwischen 7 Uhr und 7.30 Uhr Zutritt zu dem Haus in der Straße Haxtumer Ring und durchsuchten die Räumlichkeiten. Es wurde unter anderem eine Kamera entwendet. Da aktuell Erschließungsarbeiten in dem Siedlungsgebiet stattfinden, gibt es möglicherweise Zeugen. Die Polizei bittet Personen, die im Tatzeitraum im Haxtumer Ring verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden unter Telefon 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Unfallflucht

Eine Unfallflucht ereignete sich am Montag im Alten Weg in Aurich. Ein unbekannter Autofahrer fuhr in Richtung Esener Straße und streifte zwischen 16.30 Uhr und 16.50 Uhr in Höhe der Hausnummer 49 einen geparkten Transporter. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Euro-Bereich. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 04941 606215.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell