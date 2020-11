Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Großheide - Gegen Straßenlaterne gefahren // Norden - Zusammenstoß auf Parkplatz

Altkreis NordenAltkreis Norden (ots)

Verkehrsgeschehen

Großheide - Gegen Straßenlaterne gefahren

Zu einer Unfallflucht kam es am Montagmorgen in Großheide. Nach ersten Erkenntnissen stieß ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer bei einem Wendemanöver auf der Südarler Landstraße in Höhe Linienweg gegen eine Straßenlaterne und einen Stromkasten. Der Vorfall ereignete sich gegen 9.30 Uhr. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Er soll einen roten Sattelzug gefahren haben. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 04936 912760.

Norden - Zusammenstoß auf Parkplatz

Auf einem Parkplatz in Norden kam es am vergangenen Mittwoch, 11.11.2020, zu einem Verkehrsunfall. Eine Autofahrerin streifte gegen 13 Uhr auf einem Supermarktparkplatz in der Straße Glückauf einen hellen Pkw. Als die Verursacherin nach einem kurzen Aufenthalt im Supermarkt nach dem beschädigten Auto schauen und ihre Personalien hinterlassen wollte, war der Wagen nicht mehr dort. Die Polizei bittet den Halter des beschädigten Autos, sich zu melden unter Telefon 04931 9210.

