Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Neuenhaus - Besitzer von Herrenrad gesucht

Neuenhaus (ots)

Die Polizei sucht den Besitzer eines schwarzen Herrenrades. Das Fahrrad wurde am Sonntag in Neuenhaus sichergestellt. Bisher konnte das Rad der Marke Pegasus noch keiner Tat zugeordnet werden, die Polizei geht dennoch davon aus, dass es sich hierbei um Diebesgut handelt. Der Besitzer wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell